Под Южным установили первые ветряки новой электростанции

На строительной площадке будущей ветроэлектростанции под Южным Одесской области установили первые опоры для ветряков и начинают монтировать лопасти.

Соответствующие фото публикует у себя в Facebook южненец Антон Ткаченко, наблюдающий за ходом строительства станции.



Как сообщала Одесса News, колонны для ветряков разгрузили в порту Южного в начале ноября, а лопасти — 17 декабря.

Завершить строительство планируют к февралю 2021 года. Мощность электростанции должна составить 76 мегаватт, что позволит, при необходимости, покрыть все потребности Южного в электроэнергии.

Однако, ветряное электричество обойдётся недёшево: 1 киловатт-час такой электроэнергии стоит до 3,4 гривны, тогда как «обычное» электричество стоит 1,68 гривны.

Владельцем станции является ООО «Южное энерджи», которое, в свою очередь, оформлено на гонконгскую фирму «Хиро азия инвестментс».

Фото: Facebook/Ткаченко