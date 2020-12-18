В Южненском порту выполнили нетрадиционное задание

17 декабря в морском торговом порту города Южный Одесской области завершилась разгрузка первого судна с лопастями для украинских ветряных электростанций.

Об этом сообщил и. о. директора госпредприятия Сергей Ковшар, пишет ТАЙМЕР.

«Коллектив порта всегда готов к выполнению задач любой сложности ради повышения эффективности и конкурентоспособности… Обработка новых и достаточно уникальных грузов подтвердила высокий уровень профессионализма портовиков. Удачно используя собственные ресурсы, мы улучшаем производственную деятельность и методы работы, получаем конкурентные преимущества и стабильную прибыль», — отметил он.

Отмечается, что судно FWN Rapide пришвартовался в Южном 15 декабря в 22:55, и за сутки там разгрузили 3 комплекта лопастей по схеме «судно — краны — склад» (вес одной лопасти достигает 23 тонн, а длина — 72,4 метра).

Кстати. С сентября 2020 года порт начал сотрудничество с транспортной компанией ООО «Холлеман Украина», поставляющей детали для ветроэлектростанций. А 30 октября на предприятии было обработано первое судно с комплектующими этого объекта, строящегося между сёлами Сычавка и Любополь.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года на территорию Одесского порта доставлено негабаритное оборудование производства Запорожского завода тяжёлого краностроения (ПАО «Запорожкран») для отправки морем в Испанию.