Портовики в Одесской области рапортуют о достижениях за 10 месяцев года

Одесский порт перешагнул знаковую отметку 5 млн. тонн обработки металлопродукции в январе-октябре 2020 года, а морпорт «Южный» обработал на 20 тыс. тонн грузов больше, чем за весь 2019 год.

Об этом сообщают администрации портов.

Так, за 10 месяцев текущего года стивидорными компаниями Одесского порта переработано 19 474,5 тыс. тонн грузов. При этом, в номенклатуре массовых грузов металлопродукция и контейнеры сохранили положительную динамику, зерновые навалом — в «минусе», а обработка наливных зафиксирована на уровне показателей прошлого года.

Отмечаются такие объёмы перевалки основных групп грузов за 10 месяцев:

— зерновые навалом: 5 937,0 тыс. тонн (72,7 % к уровню января-октября 2019 г.);

— металлопродукция: 5 033,7 тыс. тонн (134,3%);

— контейнеры в 20-футовом эквиваленте: 540 444 TEU (101,7%);

— наливные: 1 465,9 тыс. тонн (96,9%).

Значительный разрыв показателей перевалки зерна в прошлом и в этом году специалисты администрации порта объясняют главным образом снижением объёмов собранного урожая в стране по причине засухи, а также тем фактом, что в 2019 г. стивидорные компании обеспечили рекордный объём перевалки данного грузопотока – почти 8 млн тонн.

В определённой степени с ситуацией в аграрном секторе связано и отставание по нефтеналивным: из-за сухой осени фермеры не спешили проводить сев озимых, горючего на посевную закупалось меньше, и отечественный производитель ГСМ снизил закупки сырья.

В то же время, отмечают в администрации порта, неблагоприятные прогнозы падения объёмов перевалки контейнеров из-за пандемии Covid-19 оправдались лишь частично. Более того, одна из компаний-операторов контейнерных мощностей порта – ООО «Бруклин-Киев Порт» нарастила объёмы перевалки в январе-октябре на 12%, а в октябре – на 22%.

Относительно значительного роста перевалки металлопродукции – на треть по сравнению с прошлым годом – то в администрации порта объясняют высоким качеством перевалки этого груза стивидорными компаниями порта. В острой конкурентной борьбе между терминалами за грузопотоки металлоэкспорта данный фактор играет определяющую роль.

Морской порт «Южный» с начала 2020 года обработал рекордный объём грузов — 53 млн 882 тыс. тонн — в то время, как грузооборот за весь 2019 г. составил 53 млн 862 тыс. тонн.

Порт специализируется на перегрузке навалочных, генеральных, наливных, химических грузов и удобрений, а также руды, угля, металла, окатышей, карбамида, аммиака, метанола, зерна, пальмового масла, нефти и нефтепродуктов.

Основные направления перевозок — это страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов, Латинской Америки, США, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

На сегодняшний день, морпорт Южный — единственный порт в Черноморско-Азовском бассейне, который в состоянии принимать суда грузоподъёмностью более 200 тыс. тонн и максимальной осадкой 18,9 м, что позволяет портовым мощностям регулярно устанавливать рекордные показатели. На сегодняшний день портовые операторы морского порта Южный обрабатывают треть от всего объёма перерабатываемых грузов всеми морскими портами Украины.

В морском порту Южный расположено 29 причалов, 16 из которых принадлежит частным портовым операторам, 13 — Администрации морских портов Украины. Суммарная длина причального фронта порта составляет 5,5 км.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года Одесский морпорт получил престижную награду — Mare Nostrum MedCruise Awards — за активную деятельность в период пандемии.