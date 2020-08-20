Одесский порт получил престижную награду

Одесский морской порт получил престижную награду — Mare Nostrum MedCruise Awards — за активную деятельность в период пандемии.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что Вторая церемония вручения Mare Nostrum MedCruise Awards — международной награды для судоходных линий, портов, турагентских и туроператорских компаний, внесших значительный вклад в развитие круизной индустрии в странах Средиземноморского бассейна, состоялась в середине августа.

По результатам анонимного голосования экспертного жюри, в номинации «Порт черноморского региона, который демонстрирует активную и целенаправленную деятельность в период пандемии» награду получил Одесский порт.

«Несмотря на сложную эпидситуацию, администрация порта вместе с нашими партнёрами из Ассоциации MedCruise не приостанавливает деятельность, направленную на возрождение круизного судоходства в регионе, — комментирует начальник Одесского филиала Администрации морских портов Украины Руслан Сахаутдинов. — Мы поддерживаем постоянную связь с круизными линиями, принимаем активное участие в организованных Ассоциацией конференциях с привлечением европейских экспертов по здравоохранению, наши специалисты активно работают в экспертной группе MedCruise Covid Committee. Эта группа, созданная при исполнительной дирекции MedCruise, занимается стратегическим планированием восстановления круизных перевозок, разрабатывает протоколы приёма и обслуживания круизных судов в портах Средиземного и Чёрного морей в постковидный период».

Кстати. Первая церемония награждения Mare Nostrum MedCruise Awards состоялась в 2019 году в итальянской Генуе и на ней звание лауреата в номинации «Лучший порт Черноморского региона» авторитетное жюри присудило также Одесском порту.



Как сообщала Одесса News, на сезон 2020 года администрация Одесского порта получила 11 заявок на судозаходы круизных лайнеров. Однако все они были аннулированы в связи с введением в большинстве стран Европы карантинных мероприятий, связанных с распространением COVID-19. По состоянию на середину августа, порт располагает 20 заявками на судозаходы белых пароходов в сезоне следующего года.

Фото: Администрация Одесского морского порта