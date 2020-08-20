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Одесса приглашает на пивной фестиваль

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21-24 августа в Одессе готовится масштабный пивной фестиваль  — Odessa Beer Festival.

В Одессу съедутся пивовары со всей страны.

Своё пивоваренное искусство представит одесская пивоварня-гастробар «Качка Brewery», находящаяся по ул. Черноморского Казачества, 121а. (тел.+380 (48) 770‒80‒10).

Будет представлено более 400 видов отменного крафтового пива.

Выступят популярные музыкальные коллективы на пивных вечеринках.

Есть возможность получить специальные призы и подарки за активное участие в пивных конкурсах!

Место проведения фестиваля: Дюковский парк (ул. Раскидайловская, 56).

Вход свободный.

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