Одесса приглашает на пивной фестиваль

21-24 августа в Одессе готовится масштабный пивной фестиваль — Odessa Beer Festival.
В Одессу съедутся пивовары со всей страны.
Своё пивоваренное искусство представит одесская пивоварня-гастробар «Качка Brewery», находящаяся по ул. Черноморского Казачества, 121а. (тел.+380 (48) 770‒80‒10).
Будет представлено более 400 видов отменного крафтового пива.
Выступят популярные музыкальные коллективы на пивных вечеринках.
Есть возможность получить специальные призы и подарки за активное участие в пивных конкурсах!
Место проведения фестиваля: Дюковский парк (ул. Раскидайловская, 56).
Вход свободный.