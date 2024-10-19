Вечер украинских хитов пройдёт в Еврейском культурном центре Одессы

26 октября в Еврейском культурном центре Beit Grand выступление Fiji Band и Zinoviy Karach. Специальная программа по известнейшим хитам украинской музыки.

Событие обязательно оставит приятные, яркие воспоминания.

Fiji Band и Zinoviy Karach – это романтика, любимые хиты и волшебный вокал. Это звучание, покоряющее самых требовательных меломанов. Песни, которые поют все украинцы, сыграют новыми красками. Ведь к созданию аранжировок присоединятся фортепиано и электрогитара.

Стоимость билетов от 500 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Адрес: ул. Нежинская, 77/79.

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