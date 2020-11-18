За один Bitcoin теперь можно получить почти $18 000

Стоимость криптовалюты Bitcoin составляет 17,786 долларов США, что является самым высоким показателем с 7 января 2018 года.

Об этом сообщает портал Coin Desk со ссылкой на данные последних торгов.

С начала года стоимость Bitcoin возросла на 130%.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin равняется свыше 315 миллиардам долларов США.

Пол состоянию на утро 18 ноября котировка некоторых других криптовалют такова: Ethereum — $475.26; XRP -$0.294214; Chainlink — $13.47; Stellar — $0.084164: Litecoin — $72.68; Cardano — $0.105719; Monero — $121.91.

Кстати. В декабре 2017 года криптовалюта достигла своего пика в районе около 20 тысяч долларов США, что на 15% больше её текущей стоимости.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года криптовалюта Bitcoin пересекла отметку в $12 тысяч.