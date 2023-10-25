Биткоин впервые с 2022 года вырос до $35 тысяч

Курс криптовалюты биткоин вырос более чем на 6% – до 35,2 тыс. дол. США, что является самым высоким показателем с мая 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. Отмечается, что в понедельник, 23 октября, он подскочил на 10% во время лучшей сессии почти за год, а в 2023 году его цена удвоилась.

Крипто-привязанные акции, такие как Coinbase Global (COIN.O) или владелец биткоина MicroStrategy (MSTR.O), выросли во время торгов после закрытия. Другие криптовалюты, в частности, Ethereum, также выросли на фоне ожидания создания биржевого биткоин-фонда.

Биржевой фонд (ETF), владеющий биткоинами от имени инвесторов фонда, считается двигателем спроса, поскольку он позволит любому, кто не желает торговать на криптовалютных рынках, приобрести биткоины через фондовый рынок.

Ferrari в США начала принимать оплату за свои люксовые спортивные автомобили в криптовалюте. Впоследствии новый вариант оплаты будет доступен и европейским клиентам итальянского автопроизводителя.

Одесса News информировала, что в феврале 2021 года биткоин пробил отметку в 57 тысяч долларов.

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