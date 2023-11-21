Скандал у «Слуг народа»: Нардеп биткоинами пытался подкупить топ-чиновника

НАБУ задержала народного депутата на попытке подкупить биткоинами главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.

Ему предлагали эквивалент $50 тысяч за то, чтобы Найем помог получить «слуге народа» финанирование ремонта подконтрольного нардепу объекта из фонда ликвидации последствий агрессии России, информирует НАБУ.

Взяткодатель — член комитета по антикоррупционной политике, народный депутат Украины от «Слуги народа».

Андрей Одарченко

САП и НАБУ его имя не называют, но, по данным СМИ, это Андрей Одарченко.

Отмечается, что народному избраннику сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Найем помогал антикоррупционным органам и сам сообщил им о попытке подкупа, — говорится в сообщении.

Мустафа Найем

Одесса News информировала, что в ноябре 2923 года правоохранители разоблачили гражданина на предоставлении Командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» Андрею Гнатову 200 тыс. грн неправомерной выгоды.

Фото: НАБУ, САП

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