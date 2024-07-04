Житель Измаила за $3400 обещал помочь в получении морских документов

Правоохранителями сообщено жителю Измаила о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом информирует Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, подозреваемый способствовал в получении моряками профессиональных документов. За «вознаграждение» он обещал повлиять на должностных лиц квалификационной комиссии Администрации судоходства по принятию ими решения о выдаче профессиональных дипломов.

«Дельца задержали на взятке в 3400 долл. США за оформление профессиональных дипломов штурмана и радиооператора, а также сертификатов компетентности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры задержаны полицейский и его сообщник по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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