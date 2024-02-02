Овчарка Фрея помогла измаильским пограничникам задержать нарушителя границы

Пограничники Измаильского отряда задержали на берегу реки Дунай нарушителя, который намеревался пересечь государственную границу и резиновой лодкой добраться до румынской Пардины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Свой замысел житель Измаила решил реализовать ранним утром, когда на улице стояла полная тьма. На шорох в дунайских зарослях среагировала немецкая овчарка Фрея.

Благодаря собаке, пограничный наряд обнаружил 53-летнего мужчину, у которого была резиновая лодка с насосом, спасательный жилет, заброды, вёсла, бутылка воды и несколько шоколадных батончиков.

Пограничники составили на гражданина протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дело направлено в суд.

Одесса News информировала, что 22 января 2024 года правоохранители задержали в Одессе объявленного в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа при попытке пересечь госграницу.

Фото: Госпогранслужба

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