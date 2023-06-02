Хочешь, чтоб тебе не снесли забор, дай $500 — в Одессе задержан чиновник-взяточник

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении одного из главных специалистов Киевской районной администрации Одесского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, служащий требовал у одесситки 500 долларов США за непринятие мер по демонтажу самочинно построенного ею забора возле домовладения и не привлечение к административной ответственности.

Отмечается, что правоохранители задержали сотрудника администрации при получении неправомерных средств у дома потерпевшей.

В настоящее время обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

Как собщала Одесса News, в мае 2023 года сотрудник одного из лесничеств филиала «Измаильское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» разоблачён в коррупционных действиях.

Фото: Одесская облпрокуратура

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