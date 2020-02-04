Охранник из Одессы, подозреваемый в истязании детей, будет оправдываться в суде

Сотрудник охранного агентства Одессы, подозреваемый в пытках воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе, предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в суд уже направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в истязании детей.

Пресс-служба ведомства напоминает, что в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли в Центр по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников заведения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, 15 ноября Малиновский райсуд Одессы отправил под домашний арест сотрудника охранного агентства «Центр» Николая Д., проходящего подозреваемым по делу об издевательствах в «Свитанке». По версии следствия, в конце июля этого года в помещении приюта его воспитанники — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик — вступили в половой контакт, о чём сразу стало известно воспитателю, которая вызвала охранников. Один из них решил наказать детей за то, что они сделали, и под угрозой электрошокера заставил несовершеннолетних жевать использованное во время полового акта средство контрацепции. Затем охранник велел детям зайти в душевую комнату и начал их бить ремнём, а в это время другой охранник обливал провинившихся холодной водой из душа. Затем охранник приказал воспитанникам приюта взять книги и выполнять физическое упражнение «планка», несмотря на то, что дети упрашивали мужчину остановить унижения.