Первая пошла: Верховная Рада уволила министра Алёну Бабак

4 февраля Верховная Рада уволила Алёну Бабак с должности Министра развития громад и территорий Украины.

Принятие соответствующего постановления №2767 поддержали 266 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает портал Верховной Рады.

Сама Алёна Бабак в интервью 24 каналу ранее отмечала, что её хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.

«Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть», – заявляла Бабак.

Она объяснила, что эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

Кстати. 17 января Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алёны Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины и поддержать её отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание.

Алёна Бабак родилась в 1969 году. Училась в Киевском государственном педагогическом институте иностранных языков. В 1996 году стала победителем конкурса на получение гранта для обучения в США при поддержке фонда Эдмунда Маски и в 1998 году получила квалификацию магистра в Олд Доминион Университете (шт. Вирджиния, США) по специальности «Бизнес администрирование» и специализации «финансы». С 1998 года — частный предприниматель. С 2004 года — член правления и соучредитель Всеукраинской благотворительной организации «Институт местного развития». Член парламентской фракции «Объединение «Самопомич». Народный депутат Украины 8 созыва. 29 августа 2019 года была назначена Министром развития громад и территорий.