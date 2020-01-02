С 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

1 января в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)».

Документ был опубликован 12 сентября 2019 года в парламентской газете «Голос Украины», а в заключительных положениях закона отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Закон исключает из статьи 80 Конституции положение, гарантирующее парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлечёнными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Как сообщала Одесса News, законопроект №7203 был зарегистрирован в Верховной Раде VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко.

Парламент 19 октября 2017 года включил его в повестку дня и направил в Конституционный Суд для оценки. Свой вывод о соответствии документа Основному закону КС отправил Раде 19 июня 2018 года.

ВР IX созыва в первый день работы, 29 августа, приняла постановление о предварительном одобрении законопроекта «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)».

3 сентября депутаты поддержали его во втором чтении. За принятие закона проголосовали 373 народных депутата при минимально необходимых 300.

11 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон, а на следующий день парламентская газета «Голос Украины» опубликовала его текст в своём очередном выпуске.