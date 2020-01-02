Бой Ломаченко с британцем Кэмпбеллом признан лучшим в 2019 году

Бой белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла вошёл в тройку лучших по версии промоутерской компании Top Rank.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Instagram Top Rank.

Также в ТОП-3 попал бой Александра Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева и американцев Хосесито Лопеса и Джесси Варгаса.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко в лёгком весе решением судей победил Кэмпбелла, завоевав вакантный титул чемпиона по версии WBC, а также защитил свои пояса WBO и WBA Super. Гвоздик же в полутяжёлом весе уступил Бетербиеву техническим нокаутом, упустив шанс стать чемпионом по версии IBF и не сумев отстоять пояс WBC.