Ломаченко принял поздравления Президента и заявил о новых боксёрских амбициях

Об этом глава государства написал в Facebook.

«LOMA – с победой!» — написал Зеленский.

Сам Ломаченко оценил свою победу на 7 баллов по 10-балльной системе.

«Я хочу посмотреть свой бой по ТВ, и после этого я буду понимать, что произошло в этом поединке. Я думаю, что если оценивать по десятибалльной шкале, то я могу поставить себе семь. Я говорил раньше, что этот бой не будет лёгким для меня. Кэмпбелл – очень умный, техничный боец. Размах рук – главное оружие Люка».

Василий Ломаченко обратился к фанатам после победы над британцем с такими словами: «Большое Спасибо всем моим фанатам по всему миру».

Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко в ночь с 31 августа на 1 сентября победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

После победы Ломаченко сообщил, что хочет драться с Теофимо Лопесом.

«Британские фанаты — лучшие в мире. Обещаю однажды провести еще один поединок здесь.Теперь, конечно, я хочу драться с одним парнем — Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми», — сказал Ломаченко.