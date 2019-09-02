Ломаченко принял поздравления Президента и заявил о новых боксёрских амбициях

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко с победой в поединке с британцем Люком Кэмпбеллом.
Об этом глава государства написал в Facebook.
«LOMA – с победой!» — написал Зеленский.
Сам Ломаченко оценил свою победу на 7 баллов по 10-балльной системе.
«Я хочу посмотреть свой бой по ТВ, и после этого я буду понимать, что произошло в этом поединке. Я думаю, что если оценивать по десятибалльной шкале, то я могу поставить себе семь. Я говорил раньше, что этот бой не будет лёгким для меня. Кэмпбелл – очень умный, техничный боец. Размах рук – главное оружие Люка».
Василий Ломаченко обратился к фанатам после победы над британцем с такими словами: «Большое Спасибо всем моим фанатам по всему миру».
Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко в ночь с 31 августа на 1 сентября победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC.
После победы Ломаченко сообщил, что хочет драться с Теофимо Лопесом.
«Британские фанаты — лучшие в мире. Обещаю однажды провести еще один поединок здесь.Теперь, конечно, я хочу драться с одним парнем — Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми», — сказал Ломаченко.
Бой за чемпионский титул IBF в лёгком весе Теофимо Лопес — Ричард Комми состоится 14 декабря. Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая на бой.
Кстати. Теофимо Андрес Лопес Ривера — американский и гондурасский боксёр, представитель лёгкой весовой категории. В середине 2010-х годов выступал в любительском олимпийском боксе, победитель национального турнира «Золотые перчатки», участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.