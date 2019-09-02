Одесса отмечает День рождения

2 сентября Одессе исполняется 225 лет.

Этому событию посвящается большое количество разнообразных мероприятий.

Так, в Одесской опере открылся V фестиваль «Бархатный сезон», когда зрительный зал знаменитого театра превратили в декорации, а сцену — в партер.

Лауреат международных конкурсов пианистов, профессор Борис Блох (Германия) исполнил фортепианные произведения Ф.Листа, Ф.Шопена, С.Рахманинова в рамках концерта «В силуэтах зала: взгляд со сцены».

Правда, увидеть это своими глазами посчастливилось не очень многим. Ведь на концерт смогли попасть лишь ограниченное количество зрителей, их рассадили на сцене рядом с солистом, — пишет Культурометр.

Таким образом в театре подчеркнули камерность атмосферы и ценность живой музыки.

Как сообщала Одесса News, фестиваль продлится до 15-го сентября. Сегодня, 2 сентября, город в ожидании старта праздника, который будет дан на Думской площади в 10 часов. Состоится традиционное возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье. На Приморском бульваре в рамках фестиваля декоративно-прикладного искусства представят выставку работ и мастер-классы победители городского фестиваля-конкурса «Звёздная юность Одессы» (10-14 часов). Новыми именами выдающихся одесситов пополнится Аллея Звёзд Одессы на Ланжероновской (12.00-12.30).

А в 19 часов вечера по случаю празднования Дня рождения Одессы на Потёмкинской лестнице состоится гала-концерт, после которого небо озарится красочным фейерверком.

Фото: Культурометр, «Одесса»