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Мэр Одессы поздравил одесситов с Днём города

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Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил жителей Одессы с 225-летим со дня основания города.

Полный текст поздравления опубликован на официальном сайте города.

Городской голова, в частности, сказал, что юбилейная дата — это всегда подведение итогов, обращение к своему прошлому, размышления о настоящем.

«Одесса — маленькая модель мира. Практически нет такой нации, которая, так или иначе, не имела бы отношения к нашему городу. Её строили греки и французы, итальянцы и евреи — десятки национальностей. Сегодня за неё отвечаем мы — украинцы».

В праздничном поздравлении Геннадий Труханов отметил, что «наша история — это подвиг и героизм, невероятная любовь к своей земле и готовность её защищать. И эта история передаётся нами из поколения в поколения: словами — в школах, делами — в сохранении культурного и архитектурного наследия».

«Я горжусь тем, что родился в лучшем городе», — сказал мэр Одессы.

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