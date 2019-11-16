MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Мэр Одессы ответил губернатору по поводу коммуникации

Мэр Одессы ответил губернатору по поводу коммуникации

1.jpg

Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил председателю Одесской облгосадминистрации Максиму Куцому, пожаловавшемуся представителям СМИ на пресс-конференции на отсутствие коммуникации с городским головой.

На слова Куцого «моё знакомство с ним (Трухановым. — Ред.) пока что не состоялось. Я уже два раза через своих помощников пытался договориться о встрече, но Геннадий Леонидович пока не дал ответа», Труханов ответил на своей странице в Facebook.

«В 1876 году американский учёный Александр Белл изобрёл телефон. С тех пор у людей появилась возможность прямой связи друг с другом, а не «через помощников», — написал мэр, разместив фотографию первого телефонного аппарата.

Просмотров: 46

Смотрите также...

scroll to top