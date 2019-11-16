Мэр Одессы ответил губернатору по поводу коммуникации

Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил председателю Одесской облгосадминистрации Максиму Куцому, пожаловавшемуся представителям СМИ на пресс-конференции на отсутствие коммуникации с городским головой.

На слова Куцого «моё знакомство с ним (Трухановым. — Ред.) пока что не состоялось. Я уже два раза через своих помощников пытался договориться о встрече, но Геннадий Леонидович пока не дал ответа», Труханов ответил на своей странице в Facebook.

«В 1876 году американский учёный Александр Белл изобрёл телефон. С тех пор у людей появилась возможность прямой связи друг с другом, а не «через помощников», — написал мэр, разместив фотографию первого телефонного аппарата.