В Пересыпском районе Одессы оборудовали укрытие для школьников

Ещё одно укрытие в одном из учебных заведений Пересыпского района готово к принятию детей и жителей района.

На открытии убежища побывал Одесский городской голова Геннадий Труханов, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что оборудованное убежище — яркий пример эффективного сотрудничества родителей, городских властей и международных организаций, в частности, UNICEF.

В укрытии может одновременно находиться более 500 человек. Оно оборудовано всем необходимым. В учебном заведении регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги.

«Думаю, что после нашей победы укрытие станет отличным местом для занятий творчеством или спортом. Так что, благодарен нашим партнёрам за поддержку одесского образования», — сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области прибыл предоставленный международной организацией ЮНИСЕФ, мобильный класс безопасности — автомобиль, укомплектованный всем необходимым для качественного и доступного обучения детей правилам безопасности.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy