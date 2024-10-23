Геннадий Труханов в Страсбурге выступил на саммите мэров европейских городов

21-22 октября 2024 года в Страсбурге состоялся саммит мэров европейских городов. На форуме мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил ключевые вызовы для городов ЕС вместе с другими европейскими коллегами.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что мероприятие было направлено на укрепление сотрудничества с новоизбранными членами Европейского парламента.

«В каждом выступлении я почувствовал заботу и то, что все едины в помощи Украине. Все сегодня на нашей стороне и желают скорейшей победы и завершения войны. Была отмечено важность горизонтальных связей между европейскими и украинскими городами, ведь это позволит эффективнее использовать финансовые ресурсы», – отметил мэр Одессы.

Среди выступивших с речью на мероприятии были также президент Европейского парламента Роберта Мецола, мэр Страсбурга Жан Барсегиан, президент организации Eurocities, мэр Лейпцига Бурхард Юнг и другие.

Участники обсудили такие важные темы, как демократия, экология и социальные вопросы, влияющие на европейские города.

22 октября мэры и депутаты Европарламента подписали политическую декларацию, определяющую ожидания городов относительно будущего Европы и важность их роли в укреплении сотрудничества с европейскими институтами. Этот документ станет основой дальнейшего развития взаимодействия между городами Европы и Украиной.

Одесса News информировала, что с 13 по 15 октября 2024 года в Париже (Франция) проходила глобальная конференция Fast-Track Cities 2024, в работе которой принимал участие Одесский городской голова Геннадий Труханов. Также Труханов и директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга посетили с рабочим визитом офис ЮНЕСКО в Париже и открыли в столице Австрии Вене 10-й юбилейный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы», а 21 октября Труханов принял участие в мероприятии саммита мэров европейских городов в Страсбурге, где обсуждались вопросы демократии, децентрализации, экологических вызовов и социальных проблем.

Фото и видео: «Одесса»

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