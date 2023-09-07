В Киеве встретились Зеленский и Блинкен: о чём шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с находящимся с визитом в Украине Государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

По информации на официальном сайте офиса Президента Украины, Энтони Блинкен посещает Украину в третий раз с начала полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский назвал этот визит важным проявлением постоянной поддержки нашей страны и её граждан со стороны Соединённых Штатов в борьбе с агрессором.

«Это трудный вызов, сложный период для нашего общества, и я высоко ценю визиты американских партнёров. Очень благодарен Вам, Президенту Байдену и всему американскому народу за поддержку Украины», – сказал Владимир Зеленский.

Шла речь во время встречи о ситуации на фронте, неотложных оборонных потребностях украинских защитников, в частности, в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике. В этой связи были отмечены лидерские позиции США в обеспечении комплексной военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Отмечается, что учитывая продолжение ракетного террора со стороны России, шёл разговор о необходимости укрепления способностей Украины в ПВО, «ведь создание надёжного воздушного щита является залогом развития экономики и сохранения жизней украинцев».

Глава государства подтвердил приглашение американской стороне поучаствовать в Форуме оборонных индустрий, запланированном на осень.

Обсуждалась также помощь США в энергетическом секторе Украины, особенно накануне зимнего периода, а также дальнейшие пути реализации Украинской формулы мира.

Одесса News сообщала также о встрече Блинкина с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которой Госсекретарь США объявил о выделении более $1 млрд на помощь Украине.

Фото: ОПУ

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