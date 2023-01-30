В Чехии новый президент страны, что о нём известно

Новым, четвёртым президентом Чешской Республики, стал бывший военный, 61-летний Пётр Павел.

Во втором туре выборов он получил 58,32% голосов избирателей. Оппонент, экс-премьер-министр и миллиардер словацкого происхождения Андрей Бабиш поражение признал, сообщает Укринформ.

Пётр Павел полностью стоит на стороне Украины, против которой Россия ведёт войну. Нападение России он назвал «войной против системы международных отношений» и призвал к военной и гуманитарной помощи Украине. По его убеждению, Запад должен был действовать более решительно в ответ на вторжение. В частности, после аннексии Крыма и фактической оккупации частей Донбасса, Запад должен был создать защищённые коридоры для мирных жителей под контролем ОБСЕ.

Впрочем, в первые дни после вторжения экс-генерал принадлежал к тем, кто считал, что у Украины нет достаточных ресурсов, чтобы вытеснить российскую армию, включая Крым, даже с помощью западных стран.

Пётр Павел поддерживает продолжение поставок оружия Украине, но предостерегает против привлечения НАТО к войне любым способом. Он считает правильным решение НАТО отказать Киеву во введении бесполётной зоны над Украиной, ведь это означало бы объявление войны России.

«С другой стороны, все члены НАТО поддерживают Украину оружием, включая самое современное. Для того чтобы мы лучше защитили воздушное пространство Украины, мы должны были, и сейчас это делаем, поставлять более совершенное оружие, и в больших количествах, так, чтобы своё воздушное пространство они могли эффективно защитить сами», – заявил бывший военный.

В ходе кампании Пётр Павел говорил также: «Россия должна проиграть в Украине, потому что её возможный успех был бы воспринят как слабость Запада». В то же время прогнозы он даёт осторожно-оптимистичные: «Одно дело – наши желания, а другое – чего реально можно достичь. Разумеется, все мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы была полностью восстановлена территориальная целостность Украины, чтобы Россия компенсировала ущерб, а военные преступники предстали перед судом. Вопрос, что из этого можно достичь. Думаю, успехом будет восстановление территориальной целостности Украины как минимум на состояние перед 24 февраля 2022 года».

Переговоры о мире, по мнению Павела, должны начаться тогда, когда к этому будет готова Украина.

После распространения дезинформации оппонентов Павела о том, что в случае его победы Чехия будет непосредственно вовлечена в войну в Украине, Павел заявил: «Я знаю, что такое война, и точно её никому не желаю. Первое, что я бы сделал, это попытался бы держать страну подальше от войны. Но я не говорю, что держать страну как можно дальше от войны означает смириться с плохими происходящими вещами. Ибо если мы будем только смотреть, война придёт и к нам… Солдаты не начинают войн. Политики их начинают, а затем солдаты решают за них», – сказал бывший солдат.

Павел действительно знает, о чём говорит…

Фактически вся сознательная жизнь Петра Павела была посвящена военному делу. Он окончил военную гимназию в Опаве, Моравия. Продолжил обучение в Военной школе сухопутных войск в Вышкове, которую окончил в 1983 году уже в возрасте и поступил на службу в чехословацкую армию в качестве десантника, был командиром взвода. Затем продолжил военное образование в Военной академии в Брно. После «Бархатной революции» 1989 года учился в Колледже оборонной разведки в Бетесде, Штабном колледже в Камберле, Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне и окончил Королевский колледж Лондона со степенью магистра международных отношений.

После окончания учёбы в Великобритании работал в военной разведке (1991–1993 гг.), затем служил в чехословацком военном контингенте Сил ООН в Боснии. В январе 1993 года его подразделение было откомандировано для эвакуации французской военной базы из сербского окружения. Чешский офицер отправился на базу с 29 бойцами и 2 вооружёнными транспортниками ОТ-64 СКОТ. Несмотря на все трудности, 55 французских солдат были эвакуированы с базы, за эту операцию Павел был отмечен и награждён как в Чехии, так и во Франции.

После операции в Боснии Павел служил на различных должностях в чешской армии, в частности, в военной разведке, дипломатии (в 1993-2002 годах являлся заместителем военного атташе Чешской Республики в Бельгии, представителем в штаб-квартире НАТО в Бранссуме, Нидерланды), а также командовал бригадой спецназначения. Получил звание бригадного генерала в 2002 году.

С 2002 по 2007 год командовал Специальными силами, являлся заместителем командующего Объединёнными силами и заместителем начальника Секции Министерства обороны. В 2003 году служил заместителем в штабе операции «Неизменная свобода» в Тампе (США). В 2007-2009 гг. — военный представитель Чешской Республики при Европейском Союзе в Брюсселе, а в 2010-2011 гг. представитель ЧР при Верховном штабе объединённых сил НАТО в Европе.

Во время американского вторжения в Ирак в 2003 г. Павел служил офицером связи в штаб-квартире США в Катаре. С 2012 по 2015 год занимал должность начальника Генерального штаба вооружённых сил Чехии, при этом в июле 2014 года правительство Чехии выдвинуло его на должность председателя Военного комитета НАТО и назначило на этот пост в Вильнюсе в сентябре 2014 года.

С 2015 по 2018 годы Пётр Павел возглавлял Военный комитет НАТО. При этом он стал первым главой организации из страны – бывшего члена Варшавского договора.

В 2018 году вышел на пенсию, был преподавателем и консультантом. Весной 2020 года запустил инициативу «Сильнее вместе» с целью помощи людям во время пандемии COVID-19. Много ездил по стране, что позволило ему лучше понять проблемы регионов.

Идти на президентские выборы решил в 2019 году. О своём намерении участвовать в выборах президента Чехии объявил 29 июня 2022 года под лозунгом: «Вернуть порядок и мир в Чехию». Сам себя Павел позиционировал как правоцентрист с сильным социальным акцентом.

Признавался, что никогда не голосовал за президента Милоша Земана. Назвал ошибкой то, что несколько лет оставался членом Компартии, в ряды которой вступил во время службы в чехословацкой армии, после «Бархатной революции».

Пётр Павел активно поддерживает членство Чехии в ЕС и НАТО, введение евро; поддерживает внедрение эвтаназии, однополые браки и права на усыновление для гомосексуалистов. Женат. Имеет двух сыновей от первого брака. Владеет чешским, английским, французским и русским языками.

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых иностранных лидеров, поздравивших нового чешского коллегу.

Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину и встретиться с Владимиром Зеленским, сообщило словацкое издание Pravda.sk. Свой визит Павел хочет совершить вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Она встретилась с новоизбранным президентом в его предвыборном штабе.

Как сообщала Одесса News, в рамках оказания гуманитарной помощи власти Чехии передали Украине в ноябре 2022 года две тяжёлые мостовые конструкции, а в июне государственный концерн «Укроборонпром» договорился с Чехией о совместном производстве боеприпасов для нужд ВСУ.

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