Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

На очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 29 января были заслушаны доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на донецком направлении и юге Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

«Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что на заседании ставки обсудили также вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

«Провёл сегодня очередное заседание ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего на Донбассе и на южных направлениях. Ситуация очень жёсткая. Бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону», – рассказал Глава государства в своём видеообращении 29 января.

Зеленский подчеркнул важность сохранять динамику оборонной поддержки от партнёров Украины, поскольку скорость поставок вооружения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

«Россия надеется затянуть войну, истощить наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных опций по вооружениям для Украины», – подытожил Зеленский.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го и 26 января.

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