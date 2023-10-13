Генштаб хочет, чтобы до 2026 года каждый военный свободно говорил на английском

Минобороны Украины совместно с Генштабом ВСУ намерены повысить уровень владения иностранными языками у военнослужащих.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль, сообщил Military Media Center при Минобороны.

Минобороны и Генштаб внесли ряд коррективов в дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в ВСУ, — рассказал Коваль.

«Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно говорил по-английски», – заявил Коваль.

Он отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.

Генерал-майор также добавил, что в заведениях военного образования уже реализуют ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО с учётом текущих потребностей в условиях отражения российской агрессии. Они предусматривают вовлечение в преподавание специальных дисциплин лучших военных практиков, а также учёных для подготовки, в частности, офицеров по специальности операторов ситуационной осведомлённости.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня 2023 года внёс в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как «языка международного общения». Документ определён как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy