Зеленский внёс в Раду законопроект, который обязывает чиновников знать английский язык

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9432 «О применении английского языка в Украине», который закрепляет за ним статус языка международного общения.

28 июня документ опубликован на сайте ВРУ.

Первым в группе авторов закона указан президент Украины Владимир Зеленский.

Закон предлагается принять, руководствуясь Конституцией Украины, которая закрепляет евроатлантический курс Украины. Он также должен способствовать ускорению интеграции страны в европейское сообщество и стимулировать изучение английского жителями Украины.

Проект определяет категории должностей, а также кандидатов на них, которые обязаны знать английский.

Среди них должности:

государственной службы категории А, а также категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров;

глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабмином;

военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабмином; полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабмином;

прокуроров;

сотрудников налоговых и таможенных органов, перечень которых устанавливается Кабмином;

руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабмином.



Документ также урегулирует особенности применения английского языка в службе экстренной медицинской помощи, на транспорте, в туризме, сфере услуг, в образовании и культуре.

Предполагается, что на кандидатам на определённые должности нужно будет сдать экзамен на знание английского, остальным будет достаточно предоставить сертификат об уровне знаний. За владение иностранным не ниже категории В проект предлагает доплату в размере 10% от оклада.

Для справки. Согласно Конституции, в Украине один государственный язык – украинский.

Как сообщала Одесса News, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым государственным языком в стране должен быть английский, а не русский. Его нужно изучать в Украине с детского сада, чтобы победить в лингвистической войне с Россией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 6 июня 2022 года сообщил, что правительство обсуждает возможность предоставления английскому языку статуса языка делового общения в Украине. По словам главы Кабмина, профильным министерствам «дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы».

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