Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор как самый перспективный

Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с Государственным секретарём США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что позиции Украины и США по зерновому экспорту «совершенно совпадают».

«Мы считаем, что наиболее перспективным является дунайский коридор, и будем работать над его развитием», — сказал Кулеба.

Одесса News информировала, что 4 сентября в Сочи (РФ) состоялась встреча президентов Турции и России, главной темой которой было возобновление действия Черноморской зерновой инициативы. Согласия по этому вопросу достигнуто не было.

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