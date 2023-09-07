Одесская прокуратура расширила досье военных преступлений РФ

Прокуроры Измаильской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — очередного обстрела припортовой и гражданской инфраструктуры юга Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, в течение ночи 7 сентября вооружённые силы России совершили массированный дроновый удар по населённым пунктам Одесской области. Враг атаковал объекты припортовой и гражданской инфраструктуры юга региона.

«В результате атаки пострадали два водителя грузовиков. Разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Также взрывной волной повреждён ряд частных домовладений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями продолжают документировать последствия обстрелов.

Одесса News информировала, что в течение трёх часов ночи 7 сентября российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy