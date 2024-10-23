Генсек ООН прибыл на саммит в Россию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 октября прибыл в российскую Казань, где проходит саммит БРИКС.

Об этом сообщила пресс-служба парламента Татарстана.

В релизе отметили, что Гутерриша встречали в аэропорту Казани. Также опубликовали фото Генсека.

В собственных соцсетях Гутерриш не сообщал о визите, его офис не подтверждал поездки до вчерашнего вечера. О том, что он приедет в Казань, заявили в Кремле и российском МИД. РФ планирует, что 24 октября Гутерриш встретится с Путиным.

МИД Украины 21 октября раскритиковало намерение Гутерриша посетить Россию, напомнив, что он согласился ехать на саммит в РФ, но ранее отказался ехать на первый глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии этим летом.

«Он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Он лишь вредит репутации ООН», – подчеркнули украинские дипломаты.

К критике приобщился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Неприемлемо», – написал он, комментируя намерения Гутерриша.

22 октября замглавы генсека ООН Фархан Хак подтвердил визит Гутерриша на саммит БРИКС, сказав, что «Генеральный секретарь принимает участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это стандартная практика для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20», – сказал он.

В этом году саммит БРИКС проводят в Казани с 22-го по 24 октября. Участие в нём подтвердили представители 35 государств и 6 международных организаций. На мероприятие прибыли, в частности, президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахаян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, также туда отправился лидер Китая Си Цзиньпин. От участия в саммите отказался президент Сербии Александр Вучич, из-за травмы на саммите также не будет президента Бразилии Лулы да Силвы.

Для справки. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

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