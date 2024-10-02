Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Об этом он написал 2 октября в соцсети Х, пишет издание ГОРДОН.

«Каждый, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на землю Израиля», – заявил министр.

По его мнению, Гутерриш в должности генсека ООН до сих пор «не осудил резню и сексуальные преступления, совершённые убийцами ХАМАС 7 октября». Также Кац обвинил генсека ООН в том, что тот «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам из ХАМАС, «Хезболлы», хуситам, а теперь и флагману глобального терроризма – Ирану».

Кац заявил, что Гутерриш запомнится как «пятно в истории Организации Объединённых Наций».

Накануне ООН распространила заявление Гутерриша, которое состояло из двух предложений. Он осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.

Одесса News информировала, что 27 сентября ЦАХАЛ в ходе авиаударов по центральному штабу «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте ликвидировал лидера террористической группировки Хасана Насраллу.

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