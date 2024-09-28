Армия Израиля утверждает, что ликвидировала главаря «Хезболлы»

Лидер террористической группировки «Хезболла» Хасан Насралла погиб в результате ночного авиаудара армии Израиля по Бейруту (Ливан).

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ заявила 28 сентября, пишет издание ГОРДОН.

По данным израильских военных, он погиб 27 сентября вместе с командующим южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и другими командирами группировки.

«Получив точные разведданные от ЦАХАЛ и израильских служб безопасности, истребители ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», который располагался под землёй в жилом доме в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесён в тот момент, когда высшее командование «Хезболлы» действовало из штаб-квартиры и развивало террористическую деятельность против граждан Государства Израиль», – говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что за 32 года на посту генерального секретаря «Хезболлы» Насралла был «ответственен за убийство многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч террористических акций» по всему миру.

«Хезболла» под его руководством также присоединилась к террористической организации ХАМАС в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, когда погибли более 1 тыс. человек и сотни были взяты в заложники, указали в израильской армии.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в субботу подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы, сообщает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.

В «Хезболле» добавили, что продолжат «борьбу против Израиля в поддержку Газы и Палестины, а также в защиту Ливана и его народа».

После ликвидации Насраллы Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменей был переведён в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности, сообщили агентству Reuters два региональных чиновника, проинформированные Тегераном.

Источники сообщили, что Иран находится в постоянном контакте с ливанской Хезболлой и другими региональными группировками, чтобы понимать, как действовать дальше после того, как Израиль ликвидировал Хасана Насраллу.

Одесса News информировала, что 17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики группировки «Хезболла» использовали для связи.

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