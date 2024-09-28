Одесский оперный театр предлагает послушать оперу «Турандот»

6 октября — опера «Турандот» – финальное творение Джакомо Пуччини. Действие происходит в Китае «в легендарные времена».

Оперу «Турандот» Джакомо Пуччини задумал в ноябре 1919 года. Сюжет основан на пьесе Карло Гоцци, написавшем свою «сказку для театра» в 1761 году по мотивам повести азербайджанского писателя XII века Низами.

Длительность — 2 часа 30 минут.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Билеты можно приобрести здесь.

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