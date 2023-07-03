Одесский оперный театр на выходных приглашает на ошеломляющие балеты

8 и 9 июля Одесский театр оперы и балета предлагает одесситам и гостям города посмотреть балеты «Баядерка» и сценическую кантату Carmina Burana.

«Баядерка»– балет балетмейстера Мариуса Петипа на произведение австрийского композитора Людвига Минкуса. Сюжет базируется на романтичной индийской легенде о несчастной любви храброго воина Солора и баядерки Никии — так в Южной Индии называют девочек, посвящённых божеству и живущих при храме всю жизнь. Между Солором и Никией вспыхивает любовь.

Продолжительность балета в 3-х действиях 2 часа 30 минут.

Приходите 8 июля в 16 часов. Стоимость билетов 100-600 гривен. Их можно купить здесь.

9 июля на сцене театра кантата «Carmina Burana», основным философским стержнем которой стали размышления о том, что человек со всеми своими маленькими радостями и печалью – лишь игрушка в руках капризной судьбы, символом непостоянства которой является постоянно вращающееся Колесо фортуны.

Продолжительность — 1 час без антракта.

Приходите 9 июля в 16 часов. Стоимость билетов 100-600 гривен. Их можно купить здесь.

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