В США заработала первая полностью автономная железнодорожная система

В Гонолулу в американском штате Гавайи заработала первая в стране полностью автоматизированная железнодорожная система с использованием вагонов японской компании Hitachi.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Первоначальный сегмент системы Skyline составляет около 17 километров, соединяет девять станций от центра Гонолулу до окрестностей города. Всё расстояние можно преодолеть примерно за 20 минут. В вагонах предусмотрено место для велосипедов и досок для сёрфинга. Управление поездами осуществляется из оперативного центра, расположенного на окраине Гонолулу.

Ожидается, что железнодорожная система уменьшит пробки на автобанах, а также уменьшит выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Операционный сегмент полностью автоматизированной железнодорожной системы будет постепенно расширен в международный аэропорт Гавайев. Оператор надеется открыть всю линию к 2031 году.

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