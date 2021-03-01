В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»

В Штатах объявили победителей кинопремии «Золотой глобус-2021».

Впервые в своей истории церемония вручения престижной в США кинопремии состоялась в воскресенье в виртуальном формате — без привычной красной дорожки, в переполненном зале отеля Беверли-Хилтон в Беверли-Хиллз, пишет Укринформ.

«Тем не менее, несмотря на вызовы пандемии, она дала старт важным для киноиндустрии событиям, которые ежегодно отмечают лучших исполнителей и лучшие работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешняя церемония транслировалась из двух американских мегаполисов — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, «виртуально» охватив всю Америку с востока на запад. Номинанты тоже были представлены дистанционно и включались из своих домов.

В этом году организаторы, видимо, учли критику относительно непропорционального присутствия женщин среди номинантов, что было исправлено в отдельных категориях. В частности, впервые в истории «Золотого глобуса» в номинации лучшего кинорежиссёра были представлены сразу три женщины, и одна из них в конце концов одержала победу. Кроме того, главными ведущими стали актрисы Элизабет Фей и Эми Мередит Полер.

Победителями 78-й церемонии в определённых номинациях стали:

Лучший фильм (драма) — «Земля кочевников» (Nomadland)

Лучшая женская роль (драма) — Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»;

Лучшая мужская роль (драма) — Чедвик Боузман, «Black Bottom» Ма Рейни»;

Лучший фильм (комедия или мюзикл) — «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm);

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot);

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Саша Барон Коэн, «Борат-2»;

Лучший режиссер, кинофильмы — Хлоя Чжао, «Земля кочевников»;

Лучший сценарий, кинофильмы — Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»;

Лучший анимационный фильм — «Душа» (Soul);

Лучший фильм на иностранном языке — «Минари» (Minari);

Лучшая музыка к фильму — Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, «Душа»;

Лучшая песня к фильму — «Io Si (Seen)», лента «Вся жизнь впереди»;

Лучший телесериал (драма) — «Корона» (The Crown);

Лучшая женская роль сериала (драма) — Эмма Коррин, «Корона»;

Лучшая мужская роль сериала (драма) — Джош О’Коннор, «Корона»;

Лучший телесериал (комедия или мюзикл) — «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek);

Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл) — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»;

Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл) — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»;

Выдающаяся голливудская актриса Джейн Фонда получила премию Сессиль де Милля, а сценарист и режиссёр Норман Лир награждён премией Кэрол Бернет.

Кстати. Кинопремия «Золотой глобус» (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за полнометражные фильмы, а также сериалы и телефильмы. По традиции, награждение происходит по результатам голосования ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Как сообщала Одесса News, на предыдущем кинофестивале Рене Зеллвегер и Оливия Колман были признаны лучшими актрисами драматических жанров 2019 года.