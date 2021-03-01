В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»

В Штатах объявили победителей кинопремии «Золотой глобус-2021».
Впервые в своей истории церемония вручения престижной в США кинопремии состоялась в воскресенье в виртуальном формате — без привычной красной дорожки, в переполненном зале отеля Беверли-Хилтон в Беверли-Хиллз, пишет Укринформ.
«Тем не менее, несмотря на вызовы пандемии, она дала старт важным для киноиндустрии событиям, которые ежегодно отмечают лучших исполнителей и лучшие работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нынешняя церемония транслировалась из двух американских мегаполисов — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, «виртуально» охватив всю Америку с востока на запад. Номинанты тоже были представлены дистанционно и включались из своих домов.
В этом году организаторы, видимо, учли критику относительно непропорционального присутствия женщин среди номинантов, что было исправлено в отдельных категориях. В частности, впервые в истории «Золотого глобуса» в номинации лучшего кинорежиссёра были представлены сразу три женщины, и одна из них в конце концов одержала победу. Кроме того, главными ведущими стали актрисы Элизабет Фей и Эми Мередит Полер.
Победителями 78-й церемонии в определённых номинациях стали:
- Лучший фильм (драма) — «Земля кочевников» (Nomadland)
- Лучшая женская роль (драма) — Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»;
- Лучшая мужская роль (драма) — Чедвик Боузман, «Black Bottom» Ма Рейни»;
- Лучший фильм (комедия или мюзикл) — «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm);
- Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot);
- Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Саша Барон Коэн, «Борат-2»;
- Лучший режиссер, кинофильмы — Хлоя Чжао, «Земля кочевников»;
- Лучший сценарий, кинофильмы — Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»;
- Лучший анимационный фильм — «Душа» (Soul);
- Лучший фильм на иностранном языке — «Минари» (Minari);
- Лучшая музыка к фильму — Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, «Душа»;
- Лучшая песня к фильму — «Io Si (Seen)», лента «Вся жизнь впереди»;
- Лучший телесериал (драма) — «Корона» (The Crown);
- Лучшая женская роль сериала (драма) — Эмма Коррин, «Корона»;
- Лучшая мужская роль сериала (драма) — Джош О’Коннор, «Корона»;
- Лучший телесериал (комедия или мюзикл) — «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek);
- Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл) — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»;
- Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл) — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»;
Выдающаяся голливудская актриса Джейн Фонда получила премию Сессиль де Милля, а сценарист и режиссёр Норман Лир награждён премией Кэрол Бернет.
Кстати. Кинопремия «Золотой глобус» (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за полнометражные фильмы, а также сериалы и телефильмы. По традиции, награждение происходит по результатам голосования ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.
Как сообщала Одесса News, на предыдущем кинофестивале Рене Зеллвегер и Оливия Колман были признаны лучшими актрисами драматических жанров 2019 года.