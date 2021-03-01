Из зала одесского суда: вынесен приговор главе компании,участвовавшей в сделках Курченко

Киевский райсуд Одессы под председательством Геннадия Войтова приговорил к 5 годам лишения свободы (условно) и штрафу в размере 425 тыс. грн, без конфискации имущества, участницу преступной схемы беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом говорится в приговоре Киевского райсуда Одессы.

«Суд признал подсудимую виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, которые организовались для совместной деятельности с целью непосредственного совершения тяжких или особо тяжких преступлений), ч.5 ст.27 (пособничество совершению преступления) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание по ч.1 ст.255 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы», — говорится в приговоре суда.

Отмечается, что суд также подверг экс-директора компании штрафу в размере 425 тыс грн, лишил «права заниматься деятельностью, связанной с реализацией нефтепродуктов, сроком на 2 года, без конфискации имущества».

Суд не избрал меру пресечения подсудимой, которая признана виновной в совершении ряда преступлений, поскольку экс-директор компании подписала 3 июня 2020 года соглашение с прокуратурой «о признании виновности» в совершении преступлений, установленных при расследовании уголовного производства №12020160000000516. В частности, в соучастии в преступной организации, составлении заведомо неправдивых официальных документов, пособничестве и злоупотреблении властью и служебным положением, а также в уклонении от уплаты налогов.

В решении суда констатируется, что уроженка Харьковской области работала директором компании Prosperity Developments SA, через которую компании-нерезиденты ввозили нефтепродукты под видом транзита на территорию Украины на протяжении 2011-2014 годов и продавали их оптовым покупателям без уплаты в госбюджет налогов, сборов и платежей и с оформлением поддельных документов о якобы вывозе этих нефтепродуктов за пределы Украины.

Установлено, в частности, что в 2013 году на Южную таможню было подано 55 инвойс-проформ, подписанных директором Prosperity Developments SA, по которым осуществлено таможенное оформление нефтепродуктов. Товары общей стоимостью 1,8 млрд грн были под таможенным контролем и должны были быть транспортированы за пределы таможенной территории Украины через терминал ООО «Лагуна-Рени» в Ренийском порту. Однако на самом деле нефтепродукты дельцы реализовали без уплаты налогов и сборов на внутреннем рынке Украины.

По данным некоторых СМИ, Киевский райсуд признал виновной и вынес приговор экс-директору компании, харьковчанке Наталье Фроловой.

Как сообщала Одесса News, судебный процесс по делу экс-директора компании Prosperity Developments S. A., причастной к незаконным сделкам Курченко, шёл с июня 2020 года. По данным ГПУ, бизнесмен из окружения беглого президента Виктора Януковича Сергей Курченко был активным участником преступной организации, которая причинила государству ущерб на сумму свыше 14 миллиардов гривен. Его, в частности, подозревают в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний. С февраля 2014 года Курченко скрывается в России.

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