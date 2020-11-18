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Дело о поджоге мечети в Одессе отправлено в суд

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Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одессы, которые подозреваются в приготовлении террористического акта у культового сооружения в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В конце июня этого года мужчины, по заказу лиц неонацистских взглядов, на идеологической основе, готовили поджог культового сооружения — мечети мусульманской религиозной общины в Одессе, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигание расовой и межнациональной розни накануне празднования очередной годовщины Дня Конституции Украины.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года Приморский райсуд Одессы избрал подозреваемым меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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