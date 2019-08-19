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  4. После пяти лет в СИЗО одесские «куликовцы» вышли на свободу

После пяти лет в СИЗО одесские «куликовцы» вышли на свободу

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Одесские «куликовцы» Евгений Мефёдов и Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО г.Николаева.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Адвокат Валентин Рыбин внёс 19 августа необходимую сумму залога, собранную «Оппозиционным блоком — За жизнь» при непосредственном и активном участии депутата Верховной Рады Николая Скорика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО активистов Куликова поля Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 154 тысячи гривен за каждого.

Кстати. Евгений Мефёдов и Сергей Долженков были арестованы сначала по делу 2 мая 2014 года, а затем, после оправдания в сентябре 2017-го, сразу же были взяты под стражу по делу о возложении цветов к памятнику героям–ольшанцам в Николаеве.

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