После пяти лет в СИЗО одесские «куликовцы» вышли на свободу

Одесские «куликовцы» Евгений Мефёдов и Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО г.Николаева.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Адвокат Валентин Рыбин внёс 19 августа необходимую сумму залога, собранную «Оппозиционным блоком — За жизнь» при непосредственном и активном участии депутата Верховной Рады Николая Скорика», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО активистов Куликова поля Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 154 тысячи гривен за каждого.

Кстати. Евгений Мефёдов и Сергей Долженков были арестованы сначала по делу 2 мая 2014 года, а затем, после оправдания в сентябре 2017-го, сразу же были взяты под стражу по делу о возложении цветов к памятнику героям–ольшанцам в Николаеве.