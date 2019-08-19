Кому в Одессе 21-22 августа отключат воду

Одесский филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 200 мм и замене задвижек диаметром 400 мм по ул. Варненской, 23-25 будет прекращена подача воды потребителям 21-22 августа.

Отмечается, что воды не будет с 09:00 21 августа до 02:00 22 августа потребителям следующих улиц города:

-Люстдорфская дорога, 88а, 88б, 88в;

-ул. Героев Крут, 1-7, 2-4;

-ул. Варненская, 5-25/2;

-ул. Инглези, 8/1-8/4;

-ул. Космонавта Комарова, 2-14;

-ул. Генерала Петрова, 1-3, 2-10;

-ул. Маршрутная;

-ул. Сибирская.

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