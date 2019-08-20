Супруга Нетаньяху нарушила протокол церемонии встречи в аэропорту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал скандал, который поднялся в СМИ из-за того, будто его супруга Сара выбросила кусочек хлеба от каравая, врученного ему на церемонии встречи в аэропорту Киева.

В специальном видеообращении Нетаньяху отметил, что его исторический визит в Киев не получил бы такого внимания со стороны СМИ, если бы не было «происшествия с хлебом».

Вы про хлеб слышали? Вы про хлеб слышали? Geplaatst door ‎Биньямин Нетаниягу — בנימין נתניהו‎ op Maandag 19 augustus 2019

При этом Нетаньяху подчеркнул, что его жена даже специально выбрала наряд в национальных цветах Украины — именно из уважения к нашей стране.

Ранее СМИ распространили видео церемонии встречи Бенджамина Нетаньяху с хлебом-солью, где его жена Сара выпускает из рук кусочек хлеба, который ей передал муж.





Сообщается также, что Сара Нетаньяху отчитала командира лайнера за то, что тот не поприветствовал её должным образом при посадке в самолёт в израильском аэропорту.

Она вскочила с кресла и направилась к кабине пилотов. Туда её не пустил охрана, что ещё более разозлило супругу премьера.

В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве.

Отмечается, что он приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлётом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту.

Как сообщала Одесса News, 19 августа в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху. Это первый за последние 20 лет визит в Украину главы правительства Израиля.