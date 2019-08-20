В одесском суде избирали меру пресечения владельцу сгоревшего отеля

19 августа в Киевском райсуде Одессы избирали меру пресечения бизнесмену Вадиму Чёрному, владельцу гостиницы «Токио Стар», сгоревшей в субботу.

Предпринимателя подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, которое привело к гибели девяти людей — по ч.2 ст.270 УК Украины.

Как сообщает Думская, Чёрный обвинил полицию в применении к нему недозволенных методов следствия. По его словам, правоохранители держали его сутки в камере без света и давили, пытаясь навязать бесплатного адвоката.

Интересы бизнесмена в суде отстаивали четыре нанятых им защитника. На заседании подозреваемый заявил отвод судье Вадиму Иванчуку, мотивируя это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время он был, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде. Суд отказался удовлетворять это ходатайство.

Тогда адвокаты Чёрного стали утверждать, что Киевский районный суд не может рассматривать ходатайства органа досудебного расследования (полиции), который находится в Приморском районе. Судья вновь отказывает адвокатам, мол, следственная группа работает в Киевском райотделе.

Адвокаты после этого заявили, что Чёрному не вручили подозрение. Прокуроры протестуют и говорят, что предъявляли, а Чёрный отказался. Оказалось, что подозрение принял бесплатный адвокат, которого навязывали бизнесмену.

Судья предложил повторно предъявить подозрение. Был объявлен перерыв до 8:45 20 августа.

Издание цитирует заявление Вадима Чёрного: «Трагедия жуткая. Я был там, я видел не фотографии, я видел реальность. Жуть, кошмар. Трагедия может быть случайной, и у неё может быть виновник. Этим виновником могу быть я, могут быть мои сотрудники, могут быть совершенно другие люди и совершенно другие организации. На сегодня мы понятия не имеем, что это было. Установить может только экспертиза. Судя по тому, что прокурор говорил мне между заседаниями, он знает, что речь идёт практически наверняка о случайности. Если бы у стороны обвинения были доказательства, они бы не только фигурировали в подозрении, они бы не привели к тому, что прокуратура начала нервничать, дёргаться и нарушать закон на каждом шагу.

Если бы у прокуратуры были доказательства, она бы не стала договариваться с судом. В течение полутора часов вместо объявленных пяти минут суд подыгрывал прокуратуре совершенно в открытую, удерживая заседание открытым, пока они не принесли новое подозрение. Постыдно, когда с судом договаривается частная компания, и ещё более омерзительно, когда с судом договаривается государство».

Кстати. Вадим Чёрный является фактическим владельцем отеля, он формальный руководитель юрлица, на которое оформлена гостиница. Это компания «Майничи». Учредитель фирмы — общественная организация «Центр защиты инвалидов» (Сергей Дурач и Вадим Чёрный).

По данным, обнародованным заместителем директора Одесской государственной архитектурно-строительной инспекции Игорем Черкасовым, здание сгоревшего отеля «Токио Стар» значится как «складские помещения». Документов о переоборудовании «складов» в гостиницу нет.

Как сообщала Одесса News, по предварительной оценке экспертов облуправления ГСЧС, пожар в гостинице мог возникнуть из-за возгорания электрощитовой. В результате пожара 17 августа девять человек погибли, десять человек госпитализированы, пятеро из них до сих пор находятся в реанимации. В отеле находились 28 иностранцев, в том числе граждане Беларуси, Турции, Вьетнама, Литвы, США, Кипра, Бельгии, Польши, Швеции, Ирана, Ирака и Франции. 73-летняя гражданка Австралии погибла.

Фото: Думская