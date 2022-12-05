Мэр Одессы обратился к жителям города

Одесский городской голова обратился к жителям города после массированного ракетного обстрела Украины.

Текст обращения публикуется на Telegram-канале «Одесса. Официально».

Геннадий Труханов в своём обращении, в частности, сказал:

«Враг в очередной раз нанёс удар по критической инфраструктуре. Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП «Теплоснабжение города Одесса». Работа электротранспорта остановлена. В городе также отсутствует вода. Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами.

В настоящее время в Одессе работает оперативный штаб. Все работники ДТЭК, Инфоксводоканала и наши коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

В городе есть «Пункты Несокрушимости», где можно согреться и подзарядить гаджеты.

Ситуация трудная, но контролируемая. Помним: никакой паники! Мы должны оставаться крепкими и сплочёнными. Такими, какими не хочет нас видеть враг. Мы – украинцы. Мы – одесситы. И у нас нет иного пути, кроме Победы. Держимся вместе и помогаем друг другу. Всё будет Украина!».

Как информировала Одесса News, по данным «Укрэнерго», пока ситуация в энергоснабжении страны сложная, но контролируемая.

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