После ракетного обстрела энергосистема Украины сохранила свою целостность

5 декабря произошла восьмая массированная ракетная атака страны-террориста на наши энергетические объекты.

По информации «Укрэнерго», пока ситуация сложная, но контролируемая.

«Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» вместе с коллегами из облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей. Диспетчеры и инженеры «Укрэнерго» работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей», — говорится в сообщении.

Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определённое время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведёт к увеличению дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введён режим аварийных отключений.

Подчёркивается, что сначала электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

Как сообщала Одесса News, по данным Воздушных Сил ВСУ, 5 декабря сбито более 60 ракет из более 70 выпущенных оккупантами.

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