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  3. Кого в Одессе 18 сентября оставят без газа, света и воды

Кого в Одессе 18 сентября оставят без газа, света и воды

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18 сентября в некоторых домах одесситов не будет света, газа и воды.

Об этом предупредили Управление эксплуатации газового хозяйства города, филиал «Инфоксводоканал» и АО «ДТЭК Одесские электросети».

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Промышленная 18 сентября с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам
Адреса отключения
Кому отключат
1
ул. Промышленная, 14-18, 16, 93
население
2
ул. Пестеля, 11, 12
население
3
переулок Пестеля, 9-12
население
4
ул. Промышленная, 28
ЧП «Поплавский»
5
ул. Плиева, 22
СМУ-10
6
ул. Пестеля, 31
население
7
ул. Промышленная, 18
население
8
ул. Промышленная, 23-В
«Бест- Сервис»
Также в этот день в связи с необходимостью проведения работ по замене запорной арматуры по адресу: ул. В. Стуса угол ул. Строганова с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: ул. В. Стуса, Дальницкая, Бугаевская, Строганова, Фабричная, Радужная, Онежская, Н. Вороного, Аккордная, Литовская.
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено в этот день по причине проведения аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети по таким адресам: 

 

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Ёлочная:  2/1 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Адмиральский проспект:  19, 21, 23, 25, 27, 29 0:00
18 сентября		 23:00
18 сентября		 Заплан.
10 Апреля:  14, 16, 18, 20 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Бабеля:  10, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 59 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Бабаджаняна Маршала:  42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Балковская:  90, 92, 104, 159, 163, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 175 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Балтский 6-й переулок:  1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Банный переулок:  2 7:00
18 сентября		 12:00
18 сентября		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  18А, 21, 22, 22а, 24-26, 28, 49а 15:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  18А, 21, 22, 22а, 24-26, 28, 49а 9:00
18 сентября		 11:00
18 сентября		 Заплан.
Варненская:  22 0:00
18 сентября		 23:00
18 сентября		 Заплан.
Виноградный переулок:  4, 6, 6/8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 38 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Вишнёвая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Вишнёвая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  46, 48, 50 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Водяной 2-й переулок:  11 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Гамалея Академика:  6, 8, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 23уч.20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51уч.9, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60А, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 67Б, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Героев пограничников:  2 0:00
18 сентября		 23:00
18 сентября		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Гранатный переулок:  2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 8/1 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Градоначальницкая:  1, 9 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Гранатная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8-а, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-Б, 13, 14, 16, 16а, 16Б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Грушевского:  43, 43А, 45, 45-3, 47 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 15:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 9:00
18 сентября		 11:00
18 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  20, 22, 24, 24-1, 24-2, 24-3 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Авария
Дальницкая:  36 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Дальницкая:  31, 31А, 37, 39, 41, 53, 53/1, 53/5 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Дачный 1-й переулок:  1, 1а, 1Б, 1-Г, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Дачный переулок:  5/1 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Дачный 2-й переулок:  5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Дачная:  5, 5/1, 5/8, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/18, 10/1, 516 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61, 126, 128, 128А, 130, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Долгая:  33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33А, 53, 53а, 53б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  24А, 26, 36, 70, 72 15:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  24А, 26, 36, 70, 72 9:00
18 сентября		 11:00
18 сентября		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Ивановский переезд:  10 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Испанская (Землячки):  5а 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Испанская (Землячки):  5а 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Карышковского:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Колонтаевская улица:  1 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Колоническая:  1 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Кордонный переулок:  1, 3, 5, 7А, 7В, 9, 11, 13, 15, 15А, 19, 29, 35, 101 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Космонавтов:  48 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Лунина Контр-адмирала:  3, 5, 7 0:00
18 сентября		 23:00
18 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 240 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Малиновского Маршала:  71/1 0:00
18 сентября		 23:00
18 сентября		 Заплан.
Малиновский переулок:  7 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Малиновского Маршала:  79, 81А, 81Д, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91А, 91-А, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 112, 112а, 113, 114, 114А, 115, 115А, 115А/1, 115А/2, 116, 116А, 117, 117а, 118, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 128А, 129, 130, 131 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  17, 18 15:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  17, 18 9:00
18 сентября		 11:00
18 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Мельницкая:  35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 39а, 43, 45, 47, 49, 51 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Мечникова:  104 16:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Минская:  7, 7а, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Мясоедовская:  13, 20, 22, 24, 24/26, 26 7:00
18 сентября		 12:00
18 сентября		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Неделина:  109 0:00
18 сентября		 23:00
18 сентября		 Заплан.
Новосельского:  14 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Новикова:  2А, 2А/63, 2А33, 2а41, 3, 9, 13, 18, 40, 41а, 46 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Офицерский 2-й переулок:  2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Офицерская:  10, 11/1, 11/3, 11а, 15, 15/2, 15-б, 17, 17-а, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21а, 21-Б, 21в, 21/д, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28-а, 28А, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30-а, 30-б, 30/Б, 32, 32/2, 32-а, 32а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36а, 36-а, 38, 154, 191, 232 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Офицерский 1-й переулок:  15Б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Паустовского:  2, 12б 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Пестеля:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Пестеля:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Петрова Генерала:  19, 21, 23/1 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Прохоровская:  8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 37 7:00
18 сентября		 12:00
18 сентября		 Заплан.
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00
18 сентября		 19:00
18 сентября		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Промышленная:  28а, 28б, 30, 30б, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32е 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Псковская:  3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 15 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Псковский переулок:  16 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Раскидайловская:  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Садиковская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20а, 20б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Сиротский 1-й переулок:  1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Сиротский 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Сиротский переулок:  1, 5-А 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Смелый переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Спартаковская:  18, 18А, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 28а, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47-49, 49, 51 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Станционная 1-я улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 51 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Старопортофранковская:  11, 13 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Станционная 3-я улица:  1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Станционная 2-я улица:  1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Строганова:  15, 16, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21А, 22, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 37А 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Строганова:  12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 21, 21Б, 21В, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26в, 27, 31, 35, 35А, 35Б, 141, 262 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Стуса Василия:  2а, 2в, 3в, 4, 6, 11, 11-А, 12, 12-А 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Трамвайный переулок:  2 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Трамвайная:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24а/1, 24А 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Троллейбусная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  31, 33, 33А, 35 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Черняховского:  22 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Авария
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Школьная:  5а 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Электрический переулок:  4А, 4Б 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Южная:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
18 сентября		 17:00
18 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
18 сентября		 20:00
18 сентября		 Заплан.
Яхненко Семёна:  3, 10, 10а, 12, 12В, 15, 15-а, 15а, 19, 19а, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25-27, 25-27/А, 26, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31-а, 31а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37а, 37-а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2, 47номер1-а/18, 451, 451б72, 452 9:00
18 сентября		 18:00
18 сентября		 Запла
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