Кого в Одессе 18 сентября оставят без газа, света и воды

Об этом предупредили Управление эксплуатации газового хозяйства города, филиал «Инфоксводоканал» и АО «ДТЭК Одесские электросети».
В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Промышленная 18 сентября с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам
|
№
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|
1
|
ул. Промышленная, 14-18, 16, 93
|
население
|
2
|
ул. Пестеля, 11, 12
|
население
|
3
|
переулок Пестеля, 9-12
|
население
|
4
|
ул. Промышленная, 28
|
ЧП «Поплавский»
|
5
|
ул. Плиева, 22
|
СМУ-10
|
6
|
ул. Пестеля, 31
|
население
|
7
|
ул. Промышленная, 18
|
население
|
8
|
ул. Промышленная, 23-В
|
«Бест- Сервис»
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Ёлочная: 2/1
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Адмиральский проспект: 19, 21, 23, 25, 27, 29
|0:00
18 сентября
|23:00
18 сентября
|Заплан.
|10 Апреля: 14, 16, 18, 20
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Бабеля: 10, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 59
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Бабаджаняна Маршала: 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Балковская: 90, 92, 104, 159, 163, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 175
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Банный переулок: 2
|7:00
18 сентября
|12:00
18 сентября
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 18А, 21, 22, 22а, 24-26, 28, 49а
|15:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 18А, 21, 22, 22а, 24-26, 28, 49а
|9:00
18 сентября
|11:00
18 сентября
|Заплан.
|Варненская: 22
|0:00
18 сентября
|23:00
18 сентября
|Заплан.
|Виноградный переулок: 4, 6, 6/8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 38
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 46, 48, 50
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Водяной 2-й переулок: 11
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Гамалея Академика: 6, 8, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 23уч.20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51уч.9, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60А, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 67Б, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Героев пограничников: 2
|0:00
18 сентября
|23:00
18 сентября
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Гранатный переулок: 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 8/1
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Градоначальницкая: 1, 9
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Гранатная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8-а, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-Б, 13, 14, 16, 16а, 16Б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Грушевского: 43, 43А, 45, 45-3, 47
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|15:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|9:00
18 сентября
|11:00
18 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 20, 22, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Авария
|Дальницкая: 36
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Дальницкая: 31, 31А, 37, 39, 41, 53, 53/1, 53/5
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Дачный 1-й переулок: 1, 1а, 1Б, 1-Г, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Дачный переулок: 5/1
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Дачный 2-й переулок: 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Дачная: 5, 5/1, 5/8, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/18, 10/1, 516
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61, 126, 128, 128А, 130, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Долгая: 33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33А, 53, 53а, 53б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 24А, 26, 36, 70, 72
|15:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 24А, 26, 36, 70, 72
|9:00
18 сентября
|11:00
18 сентября
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Ивановский переезд: 10
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Испанская (Землячки): 5а
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Испанская (Землячки): 5а
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Колонтаевская улица: 1
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Колоническая: 1
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Кордонный переулок: 1, 3, 5, 7А, 7В, 9, 11, 13, 15, 15А, 19, 29, 35, 101
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Космонавтов: 48
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Лунина Контр-адмирала: 3, 5, 7
|0:00
18 сентября
|23:00
18 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 240
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 71/1
|0:00
18 сентября
|23:00
18 сентября
|Заплан.
|Малиновский переулок: 7
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Малиновского Маршала: 79, 81А, 81Д, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91А, 91-А, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 112, 112а, 113, 114, 114А, 115, 115А, 115А/1, 115А/2, 116, 116А, 117, 117а, 118, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 128А, 129, 130, 131
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 17, 18
|15:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 17, 18
|9:00
18 сентября
|11:00
18 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Мельницкая: 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 39а, 43, 45, 47, 49, 51
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Мечникова: 104
|16:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Минская: 7, 7а, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Мясоедовская: 13, 20, 22, 24, 24/26, 26
|7:00
18 сентября
|12:00
18 сентября
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Неделина: 109
|0:00
18 сентября
|23:00
18 сентября
|Заплан.
|Новосельского: 14
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Новикова: 2А, 2А/63, 2А33, 2а41, 3, 9, 13, 18, 40, 41а, 46
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Офицерский 2-й переулок: 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Офицерская: 10, 11/1, 11/3, 11а, 15, 15/2, 15-б, 17, 17-а, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21а, 21-Б, 21в, 21/д, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28-а, 28А, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30-а, 30-б, 30/Б, 32, 32/2, 32-а, 32а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36а, 36-а, 38, 154, 191, 232
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Офицерский 1-й переулок: 15Б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Паустовского: 2, 12б
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Петрова Генерала: 19, 21, 23/1
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Прохоровская: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 37
|7:00
18 сентября
|12:00
18 сентября
|Заплан.
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|9:00
18 сентября
|19:00
18 сентября
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Промышленная: 28а, 28б, 30, 30б, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32е
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Псковская: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 15
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Псковский переулок: 16
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Раскидайловская: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Садиковская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20а, 20б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Сиротский 1-й переулок: 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Сиротский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Сиротский переулок: 1, 5-А
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Смелый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Спартаковская: 18, 18А, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 28а, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47-49, 49, 51
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Станционная 1-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 51
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Старопортофранковская: 11, 13
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Станционная 3-я улица: 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Станционная 2-я улица: 1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Строганова: 15, 16, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21А, 22, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 37А
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Строганова: 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 21, 21Б, 21В, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26в, 27, 31, 35, 35А, 35Б, 141, 262
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Стуса Василия: 2а, 2в, 3в, 4, 6, 11, 11-А, 12, 12-А
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Трамвайный переулок: 2
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Трамвайная: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24а/1, 24А
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Троллейбусная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 31, 33, 33А, 35
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Черняховского: 22
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Авария
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Школьная: 5а
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Электрический переулок: 4А, 4Б
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Южная: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
18 сентября
|17:00
18 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
18 сентября
|20:00
18 сентября
|Заплан.
|Яхненко Семёна: 3, 10, 10а, 12, 12В, 15, 15-а, 15а, 19, 19а, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25-27, 25-27/А, 26, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31-а, 31а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37а, 37-а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2, 47номер1-а/18, 451, 451б72, 452
|9:00
18 сентября
|18:00
18 сентября
|Запла