Кого в Одессе 18 сентября оставят без газа, света и воды

Об этом предупредили Управление эксплуатации газового хозяйства города, филиал «Инфоксводоканал» и АО «ДТЭК Одесские электросети».

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Промышленная 18 сентября с 10:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам