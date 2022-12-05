5 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

5 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего выпущено более 70 ракет, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 производились из восьми самолётов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанёс удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из акватории Чёрного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны. Всего сбито более 60 ракет оккупантов.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», по результатам массированной ракетной атаки в зоне ответственности ОК «Юг» зафиксировано сбитыми 15 ракет. 8 ракет сбито над Одесской областью, 1 над Черкасской, остальные – над Николаевской.

«Враг поразил объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Винницкой, Николаевской областях. В Одесской области пострадали 2 гражданских лица. Им оказана помощь. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, двести восемьдесят пятый день продолжается героическое сопротивление украинского народа российскому военному широкомасштабному вторжению.

Фото: «Одесса»

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