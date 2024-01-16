В госсобственность возвращено 4,4 млн грн, потраченных Нацпарком в Одесской области

Одесская областная прокуратура в апелляционном порядке добилась признания недействительным договора купли-продажи, заключённого между Нижнеднестровским национальным природным парком и гражданкой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурором в суде доказано, что в рамках бюджетной программы «Осуществление природоохранных мероприятий» Нижнеднестровскому природному парку были выделены средства на приобретение офисного здания для администрации и сотрудников Парка в полной готовности к эксплуатации.

«Однако в нарушение запроса о выделении средств на приобретение нежилого здания, по указанному договору, приобретён непригодный для использования по целевому назначению жилой дом с хозяйственными зданиями и сооружениями в с. Маяки в Одесской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно экспертизе, здание площадью 765 кв. метров является незавершённым строительством, непригодным к эксплуатации ни как жилой дом, ни как административное помещение, без инженерных сетей, отделки и благоустройства прилегающей территории.

Одесский апелляционный суд поддержал исковые требования прокурора и взыскал с гражданки в пользу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 4 400 000 грн. бюджетных средств, а также обязал Нацпарк вернуть незаконно приобретённый жилой дом.

Кроме того, по указанному факту на рассмотрении суда находится обвинительный акт в отношении экс-директора Парка.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года, благодаря прокуратуре, Дивизийскому лицею Дивизийского сельского совета Одесской области в Белгород-Днестровском районе возвращено 106 га сельхозземель стоимостью 20 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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