Суд постановил закрыть одесский украинский муздрамтеатр

Согласно решению Пятого Апелляционного суда Одесской области по иску пожарных Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василько подлежит закрытию.

Об этом говорится в обращении коллектива Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им.Василько, которое опубликовано в Facebook.

«Накануне своего славного 95-летнего (!!!) юбилея один из старейших и любимейших театров страны – наш Театр! – оказался на грани закрытия. …По иску пожарных суд принял решение о закрытии театра», — говорится в сообщении.

Актёры отмечают, что причиной такого шага стало якобы невыполнение театром предписаний службы по чрезвычайным ситуациям.

«…Из 56 требований об обеспечении противопожарных норм мы в течение считанных месяцев удовлетворили «только» 53. Никакие наши аргументы, ни о повседневной работе по устранению чисто технических недостатков, ни активное сотрудничество с органами власти по финансовому обеспечению работ, не говоря уже об отчаянном и вдохновенном творчестве наших актёров – во внимание принято не было… 2 октября 2019 года нам всем, а значит – и вам, наши зрители, – указали на дверь», — жалуются актёры.

По их словам, такое беспрецедентное явление, как закрытие театра, становится весьма тревожным звонком для всей отечественной театральной общественности.

Кстати. Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени В.С.Василько основан в ноябре 1925 года под названием «Одесская украинская Госдрама». Является одним из ведущих театров южной Украины.

Фото: Facebook