Нардеп Скорик решил поручиться за задержанного «куликовца» Сергея Долженкова

Народный депутат Николай Скорик 14 августа прибыл в зал заседаний суда в Николаеве, где намерен поручиться за «куликовца» Сергея Долженкова, задержанного более пяти лет назад.

Об этом сообщил в своём Facebook адвокат Долженкова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин, который вёл текстовую трансляцию заседания.

Юрист сообщил, что николаевский суд продолжает слушания по делу Мефёдова — Долженкова, которые были арестованы сначала по делу 2 мая, а затем, после оправдания, сразу же были взяты под стражу по делу о возложении цветов к памятнику героям–ольшанцам.

«Сегодня в зале много прессы и не видно бабуинов, обычно скачущих в коридоре с кричалками и мычалками, надоевшими всем нормальным одесситам за пять постмайданных лет до чертей волосатых!» — рассказал Рыбин.

В среду на заседании суда было допрошено несколько свидетелей, которые рассказали, что не видели ничего опасного или угрожающего в возложении цветов к памятнику.

После допроса свидетелей «суд переходит к рассмотрению ходатайства защитника Сергея Долженкова адвоката Ольги Балашовой об изменении меры пресечения Долженкову с содержания под стражей на поруки. Сегодня в зал заседаний прибыл народный депутат Николай Скорик. Он намерен поручиться за Сергея Долженкова. Это мужественный и благородный поступок. Браво, Николай Леонидович! Судья приступила к рассмотрению ходатайства», — пишет адвокат.

«Чьё ходатайство удовлетворять — прокурора или защиты и народного депутата? Выступления защиты и самих подсудимых обоснованы и убедительны. Который раз ярко доказана вздорность обвинения и бесчеловечность власти. Прокурор, не особо утруждал себя красноречием. Он и сам подневольный — его обязали, он и скрипит авторучкой. Судья все понимает и где-то сочувствует. Но что толку! Есть установка — сидеть! А изменилась ли атмосфера вокруг — узнаем чуть позже», — отмечает Рыбин.

Следующее заседание по делу Мефёдова—Долженкова состоится 16 августа.