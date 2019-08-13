Убийцу Даши Лукьяненко направили на психиатрическую экспертизу в Одессу

Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направили на психиатрическую экспертизу согласно постановлению суда от 9 августа.

Как сообщает Думская, Николая Тарасова направят в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния в момент совершения преступления.

Отмечается, что ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь при поддержке прокурора. Подозреваемый и его защитник против проведения экспертизы не возражали.

Как сообщала Одесса News, 22-летнему Николаю Тарасову инкриминируют преступления, предусмотренные четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: часть 2 ст.146, часть 4 ст.152, пункты 2 и 10 части 2 ст.115, ст.297 — «похищение», «покушение на изнасилование несовершеннолетнего», «убийство несовершеннолетнего, сопряжённое с изнасилованием» и «надругательство над телом».

Тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка. По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний Тарасов, который живёт в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый сознался в попытке изнасилования и убийстве. 21 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. 9 августа суд продлил содержание под стражей ещё на два месяца.

Фото: Думская